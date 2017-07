GERUCHTEN. Chelsea zoekt in Italië na ‘njet’ Lukaku, United wil ploegmaat van Tottenham-Belgen

Zorgt de transfer van Romelu Lukaku voor een waar domino-effect in Europa? De transfer van de spits naar Manchester United is zogoed als afgerond, dus moet Chelsea op zoek naar een alternatief. Tegelijkertijd zitten de Red Devils niet stil, ze weten al wie hun nieuwe aanwinst moet worden... Uw dagelijkse portie geruchten!

Verdedigende middenvelder voor United?

Het is Manchester United menens deze transferperiode. José Mourinho en de zijnen spelen straks weer Champions League nadat het de Europa League won vorig seizoen. De ploeg van Marouane Fellaini wil dan ook zichzelf stevig versterken, en heeft de transfer van Romelu Lukaku zogoed als afgerond. Volgende opdracht voor de rode ploeg uit Manchester: een nieuwe verdedigende middenvelder. Nemanja Matic (Chelsea) stond hoog op het lijstje, maar volgens de Telegraph zit die transfer in het slop. United heeft zijn vizier dan ook gericht op Eric Dier, de 23-jarige verdedigende middenvelder van Tottenham Hotspur.

Als ManUtd Tottenham wil overtuigen, zal het — uiteraard — een stevige geldsom moeten neertellen. Volgens de Telegraph wil de clubleiding van de Londense club wel luisteren naar een bod van 50 miljoen pond, zo’n 60 miljoen euro. Eric Dier wil niet per se weg, maar kan bij Manchester United zijn loon verdubbelen...

De soap-Diego Costa

Manchester United heeft de strijd om Romelu Lukaku gewonnen, dus likt Chelsea zijn wonden. Al lijkt het nu plots minder zeker dat Diego Costa de Blues verlaat. De Spanjaard flirt al even met een terugkeer naar zijn ex-club Atlético Madrid, maar die mogen tot januari geen transfers doen. Volgens de Sun twijfelt Diego Costa dan ook, en zou hij een gesprek willen hebben met Antonio Conte. Costa wil natuurlijk met Spanje naar het WK 2018, en dan zou een halfjaar inactiviteit nefast kunnen zijn voor zijn plaats in de nationale elf.

Chelsea zit echter niet stil, en wil ongeacht de situatie rond Costa nog een nieuwe spits. De Daily Mirror weet dat Chelsea zoekt in Italië naar een nieuwe spits, de Blues zouden Andrea Belotti als perfecte spits zien om hen naar een tweede landstitel in evenveel jaar te trappen. De spits van Torino is, u raadt het al, echter niet goedkoop, Torino vraagt om en bij de 100 miljoen euro.

De eerste inkomende transfer van Chelsea is overigens bijna een feit. Tiemoue Bakayoko lijkt de overstap te maken van Monaco, Chelsea legt voor de middenvelder zo’n 40 miljoen euro neer volgens verscheidene Engelse media.