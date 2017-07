“Lukaku zal Manchester United zelfs 115 miljoen euro kosten”

Het leek een knieval te zijn, de 85 miljoen euro die Everton met Manchester United overeenkwam voor de diensten van Romelu Lukaku nadat het eerder 115 miljoen euro had gevraagd. Maar niets is minder waar, beweert de Engelse kwaliteitskrant The Guardian.

De transfersom die Manchester United is overeengekomen met Everton voor de diensten van Romelu Lukaku zou inderdaad 85 miljoen euro bedragen. Daarnaast zou de steenrijke club uit Manchester echter ook nog eens ruim 15 miljoen euro aan bonussen hebben laten opnemen in de overeenkomst. Dat zijn extra premies voor Everton mocht Lukaku bepaalde doelstellingen verwezenlijken in zijn periode bij Manchester. Dat gaat vaak om dingen als een bepaald aantal basisplaatsen versieren, een bepaald aantal doelpunten scoren en eventueel de titel pakken met Manchester United.

Het transferbedrag voor Lukaku kan volgens The Guardian dus nog oplopen tot 100 miljoen euro, en Everton telt daar dan ook nog eens de transfer in de omgekeerde richting van oude rot Wayne Rooney bij. Die zou, als teken van goodwill, helemaal gratis naar The Toffees mogen terwijl zijn marktwaarde toch zeker een kleine 15 miljoen euro bedraagt. In totaal heeft Everton dus alsnog de gevraagde 115 miljoen euro beet.