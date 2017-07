Moeder krijgt uitbrander van agent nadat ze kinderen minutenlang in snikhete wagen achterliet: “Besef je wel wat je hebt gedaan?”

Een agent is in de Canadese stad Vancouver flink tekeergegaan tegen een moeder van een twee kinderen. De man kwam ter plaatse omdat de vrouw haar beide kinderen twintig minuten lang achterliet in een snikhete wagen terwijl ze zelf boodschappen deed. Een toevallige voorbijganger kon een video van de stevige vermaning opnemen die momenteel viraal gaat op het internet.

Het incident gebeurde maandagnamiddag in het oosten van de stad. De buitentemperaturen waren inmiddels naar ongeveer 25 graden gezakt, maar dat was nog helemaal niet het geval in gesloten ruimte, waaronder in een wagen. Toch vond deze dame het geen probleem om haar twee kinderen, een zesjarig meisje en haar drie jaar jongeren broertje, voor enige tijd alleen in de auto te laten zitten. Toen enkele burgers beide kinderen zagen zitten en het autoalarm afging, verwittigden ze de politie.

Er werd onmiddellijk een brandweerwagen, ambulance en twee politiewagens ingeschakeld om de kinderen uit de wagen te bevrijden. “Besef je eigenlijk wel wat je hebt gedaan?”, vraagt de agent met een boze toon aan de dame. Ze probeert de man nog te kalmeren, maar zonder succes. “Je lijkt maar niet te begrijpen dat je jouw kinderen in gevaar hebt gebracht. Jouw kinderen konden gestorven zijn. De ramen waren dicht terwijl het buiten warm was.”

Tijdens een persconferentie op vrijdag kwam commissaris Adam Palmer nog eens terug op de virale amateurbeelden. “Hij is een zeer gerespecteerd lid van ons korps en is een hardwerkende agent”, klinkt het bij hem. “Ik weet dat hij zelf ook kinderen heeft, je mag niet vergeten dat ook wij maar mensen zijn. Hij probeerde haar gewoon duidelijk te maken hoe ernstig de situatie was.” Er loopt momenteel nog een onderzoek rond het incident.