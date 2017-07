Ajax-speler zakt in elkaar en moet gereanimeerd worden op veld

Ajax-speler Abdelhak Nouri is op het veld in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Werder Bremen. De speler moest ter plekke gereanimeerd worden. Op dit moment zijn de hulpdiensten nog steeds met Nouri bezig.

De oefenwedstrijd tussen Ajax Amsterdam en Werder Bremen moest in minuut 72 worden stilgelegd toen de 20-jarige Abdelhak Nouri plots op de grond ging zitten. Hij was bij bewustzijn, maar uiteindelijk moest toch een ambulance het veld oprijden en moest de jonge middenvelder zelfs gereanimeerd worden. De wedstrijd is gestaakt, Nouri werd op het veld onder handen genomen door de hulpdiensten en nadien per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, er was sprake van hartritmestoornissen.