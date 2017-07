Favorieten houden zich stil met het oog op zondag, Belgen tonen zich massaal

De achtste etappe in de Tour de France zorgde dan wel voor een fraai kijkstuk, maar in het algemene klassement veranderde er helemaal niets. De favorieten hielden hun benen zo veel mogelijk stil met het oog op de cruciale negende etappe naar Chambéry. De Belgen toonden zich wel massaal, met Serge Pauwels, Greg Van Avermaet en Jan Bakelants op kop. Een overzicht.

Daniel Martin (Quick Step Floors) zorgde voor het enige wapenfeit bij de favorieten. De Ier probeerde in het slot nog weg te rijden van Chris Froome en zijn kompanen, maar kon niets afknabbelen van de 25 seconden achterstand in het klassement. Bij Team Sky was het plan om Mikel Landa (16e op 1’47”) en Sergio Henao (21e op 2’32”) mee te sturen in de vlucht van de dag, maar dat lukte niet.

Status quo dus bij de favorieten, maar zondag staat D-Day op het programma. Dan staat de negende etappe op het programma, een rit van Nantua naar Chambéry. Loodzwaar, met zeven cols onderweg. Daarvan zijn er drie buiten categorie: de Col de la Bichie, de Grand Colombier en de Mont du Chat. Iedereen verwacht vuurwerk, Chris Froome spreekt zelfs van “de beslissende rit in deze Tour”.

Belgen in the picture

De Belgen hadden deze rit wél met rood aangestipt in de agenda. Al liet Thomas De Gendt vooraf droogjes weten dat hij “nooit echt iets aanstipt in zijn agenda”. Tiesj Benoot en Tim Wellens waren de eerste landgenoten die het probeerden, maar de renners van Lotto-Soudal raakten niet weg. Voor Wellens was het meteen zijn laatste wapenfeit van de dag, de jonge renner had last van de zon en slechte benen en zou uiteindelijk finishen op 37’33”.

Belgisch kampioen Oliver Naesen probeerde het ook, maar het was Greg Van Avermaet die als eerste succes kende met zijn vluchtpoging. De olympisch kampioen reed na 15 kilometer weg met Sylvain Chavanel en Alexey Lutsenko, maar na 20 kilometer zat hun vlucht er alweer op.

Uiteindelijk raakte een grote groep van net geen 50 renners weg uit het peloton, daarbij zes Belgen: Philippe Gilbert, Jens Keukeleire, Thomas De Gendt, Greg Van Avermaet, Jan Bakelants en Serge Pauwels. De laatste drie bleven tot aan de laatste klim van de dag voorop, daarna was het een slijtageslag en moesten Van Avermaet, Bakelants en als laatste ook Serge Pauwels de duimen leggen voor de uiteindelijke winnaar Lilian Calmejane.

U hoort het goed: alweer geen Wanty-renner in de vlucht van de dag, maar dat maakte Thomas Degand meer dan goed. Hij was de eerste Belg in de rituitslag op een 24e plaats, 50 seconden na winnaar Calmejane. Hij finishte in de grote groep der favorieten, samen met Serge Pauwels.