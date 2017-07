OEFENMATCHEN. Club Brugge met de billen bloot tegen Waasland-Beveren, Standard verliest spektakelmatch van Hoffenheim

Zaterdagavond kwamen enkele eersteklassers vriendschappelijk in actie. Nieuwbakken hoofdtrainer Philippe Clement klopte met Waasland-Beveren zijn ex-club Club Brugge. Standard gaf een dubbele voorsprong nog weg tegen Hoffenheim in een spektakelmatch. KV Oostende ging gelijkspelen bij het Nederlandse Vitesse.

Club Brugge onderuit tegen ex-trainer Clement

Club Brugge en Waasland-Beveren hebben op stage in het Nederlandse Garderen tegen elkaar gespard. De Leeuwen wonnen de oefenpartij met 2-0.

Aleksandar Boljevic (22.) en Zinho Gano (43) scoorden beide doelpunten in de eerste helft. Philippe Clement, sinds deze zomer coach van Waasland-Beveren, klopte dus zijn ex-ploeg. Clement speelde in zijn carrière tien jaar voor Club en was er van 2012 tot vorig seizoen assistent.

Club Brugge: Hubert (46’ Horvath), Cools (46’ Palacios), Poulain (46’ Mechele), Mera (46’ Denswil), De Bock (46’ Touba), Claudemir (46’ Simons), Nakamba (46’ Vanleberghe), Vormer (46’ Vanaken), Refaelov (46’ Limbombe), Perbet (46’ Vossen), Acolatse (46’ Vlietinck)

Waasland-Beveren: Goblet, Jans (80’ Marquet), Buatu (55’ Moren), Camacho (80’ Van Dooren), Demir (75’ Nys), Seck (80’ Schryvers), Cools (80’ Dhondt), Morioka (64’ Ndiaye), Boljevic (60’ Myny), Opuku (60’ Cerigioni), Gano (70’ Michel)

Doelpunten: 19’ Boljevic 0-1 (geen assist), 45’ Gano 0-2 (Boljevic)

Standard geeft dubbele voorsprong weg in spektakelmatch

Standard ging in het Duitse Schwetzingen met 4-2 onderuit tegen Bundesliga-club Hoffenheim. Alexander Scholz (6.) en Ryan Mmaee (21.) bezorgden de Luikenaars een vroege dubbele voorsprong, maar Szalai (38.) lukte nog voor de pauze de aansluitingstreffer.

Na de rode kaart voor verdediger Réginal Goreux in minuut 52 stuikte Standard ineen. Via Polanski (65.), Rossipal (74.) en Posch (88.) won Hoffenheim uiteindelijk met 4-2.

KV Oostende speelt gelijk tegen Vitesse

Dankzij een strafschopgoal van Berrier, na fout op belofte Bataille, dwong KVO bij de ploeg van Alexander Büttner, ex-Anderlecht, een verdiend gelijkspel af. Zelfde Büttner had even daarvoor in de tweede helft de thuisploeg ook al met een penalty - foutje van Capon - niet onverdiend op voorsprong gebracht - voor de rust was Vitesse de betere ploeg geweest met de betere kansen. Maar Dutoit redde en een kopbal strandde op de lat.

Bij KVO startten nieuwelingen Lombaerts, Zivkovic en Bah in de basis maar aan de rust wisselde Vanderhaeghe op doelman Dutoit na de hele ploeg, Musona bleef uit voorzorg aan de kant. Al bij al een leerrijke oefenmatch. En de nieuwe spits Zivkovic toonde zich toch al even.

De Ridder swingt Lokeren voorbij VW Hamme met 4 doelpunten

Lokeren won zaterdag vrij eenvoudig van 1ste amateurs VW Hamme, dat nog maar driemaal trainde, met 0-8. De ploeg van trainer Runar Kristinsson begint stilaan meer vorm te krijgen en liet zijn basisploeg een uur lang staan, nadien wisselde hij nagenoeg het volledige elftal. Steve De Ridder, die zijn voetbalcarrière bij Hamme begon, had er duidelijk erg veel zin in en scoorde vier keer, waaronder twee met het hoofd. De mooiste goal kwam echter op naam van verdediger Rassoul na een subtiel lobje over de thuisdoelman. Ook Hupperts en Miric en jongeling Triest pikten hun doelpuntje mee. (whb)

Lokeren: Verhulst, Marzo (60’ De Langhe), Monsecour (74’ Benchaib), Rassoul, Mpati (60’ Skulason), Overmeire (60’ Torres), Persoons (60’ Terki), Hupperts (60’ Slagveer), Kehli (60’ Miric), De Ridder (60’ Straetman), De Sutter (60’ Triest)

Doelpunten: 18’ De Ridder 0-1, 25’ De Ridder 0-2, 37’ Rassoul 0-3, 47’ Hupperts 0-4, 59’ De Ridder 0-5, 60’ De Ridder 0-6, 81’ Miric 0-7, 87’ Triest 0-8