“Eye roll” van Angela Merkel tijdens G20-top is enorme hit op het internet

Waarover de wereldleiders spraken, valt niet af te leiden uit de beelden. Maar dat Merkel het niet helemaal eens was met Poetin, viel duidelijk van haar gezicht af te lezen. Haar “eye roll” was dan ook zodanig opzichtig dat het er vooral erg grappig uitzag.

Het is overigens niet het enige moment tijdens de G20-top dat de bondskanselier voor een grappig beeld zorgde. Zo kon iemand ook een leuke foto maken van Merkel toen ze beide handen voor haar gezicht hield gedurende een ontmoeting met Amerikaans president Donald Trump. Ook hierbij is enige context niet aanwezig.

Angela Merkel: Ugh. The dummkopf is talking about his crowd size again.

Merkel is ALL of us at the G-20 #FridayFeeling pic.twitter.com/7tLArjBesE