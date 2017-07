Een koolblad, nylonkousen en kijken naar urine: zo gaan renners om met de hitte in de Tour

Voor de vierde dag op een rij in de Tour de France schoot de thermometer vlotjes boven de dertig graden. Loodzwaar voor de renners die nu al dagen aan een stuk 200 kilometer aan meer dan 40 kilometer per uur moeten fietsen in tropische temperaturen. Elke ploeg en renner heeft zo zijn eigen strategie om het lichaam zo fris mogelijk te houden. Van de speciale pakken van Lotto-Soudal, over de nylonkousen van Quick Step Floors tot het koolblad van Wanty-Groupe Gobert.

Speciale koelvesten, 4,5 liter drinken en altijd de kleur van de urine checken

“Het is al goed dat het vier dagen warm is. Dat geeft het lichaam van de renners een beetje aanpassingstijd aan die temperaturen. En voor het overige is het belangrijk om het lichaam zo koel mogelijk te houden: voor, tijdens en na de race”, legt Servaas Bingé, ploegdokter bij Lotto-Soudal, uit. Voor de wedstrijd is het kwestie van zo lang mogelijk in de bus met airco te blijven. Tijdens de race werken we met een speciaal koelsysteem. De renners dragen koeldoeken op de rug. Die doeken geven als ze bevochtigd en door de snelheid geventileerd worden een continue koelingseffect.” Die koelvesten werden al tijdens de Dauphiné uitgetest en werden oorspronkelijk gemaakt voor bouwbedrijven in het Midden-Oosten.

Uiteraard is het van een essentieel belang dat de renners ontzettend veel drinken tijdens en na de wedstrijd. “Een renner verliest op een warme Tour-dag van toch makkelijk drie kilo, mogelijk zelfs meer. Dat moet gecompenseerd worden door te drinken. De vuistregel is dat er anderhalve keer meer gedronken moet worden dan dat er gewicht wordt verloren. Dus als een renner tijdens een bepaalde etappe 3 kilo verliest, zou het tot voor de start van de volgende etappe 3 x1,5 liter, dus 4,5 liter, moeten drinken. Dat kan je natuurlijk niet in één keer. Dat volume kan de maag niet aan. Dus we doen dat in stapjes. Zo veel mogelijk het eerste uur na de wedstrijd en dan is het vooral kijken naar de urinekleur. Als die geel of zelfs bruin is, wijst dat op dehydratatie. En dat kan de prestatie verminderen of zelfs gevaarlijk zijn. Een van mijn vaste slagzinnen voor de start tegen de renners is: “Guys, check the colour”. Ze luisteren daar goed naar, ze zijn goed opgevoed.”

Zoutoplossing, 150 bidons en nylonkousen met ijs

Bij Quick Step Floors maken ze ’s ochtends voor de start van een warme etappe voor hun 9 renners zo’n 150 bidons klaar. Dat zijn er meer dan 16 per renner. “Ze starten altijd met twee volle bidons, de rest gaat in de volgwagens”, legt kinesist Anthony Pauwels uit. “In de bevoorrading krijgen de renners een zakje met twee nieuwe bidons en een kleine cola. En een nylonkous met ijsschilfers in. Die kunnen ze in hun nek steken om een beetje af te koelen. Tijdens de warme ritten schakelen we extra medewerkers in om onze jongens op meer punten te kunnen bevoorraden. Voor de start drinken de renners ook altijd een zoutoplossing die er voor zorgt dat ze minder gaan zweten en het vocht beter ophouden.”

Een koolblad, zonnebrandolie factor 50 en kinesiotape

“Ik ben ne rosten en die kunnen niet zo goed tegen de hitte”, vertelde Frederik Backaert vrijdag op tv. De aanvalslustige renner van Wanty-Groupe Gobert moet dus extra maatregelen om zich te wapenen tegen de zon en de tropische temperaturen. En hij kreeg daarvoor een opmerkelijke tip van teambaas Hilaire Van der Schueren. “Hij had me het advies gegeven om een koolblad onder mijn helm te steken om mij te beschermen tegen de zon. Een verzorger is daarvoor speciaal over een prikkeldraad een veld in gekropen en heeft daarbij zijn broek gescheurd”, aldus Backaert, die het koolblad voor het eerst uittestte in de zaterdagetappe naar Station des Rousses. “En als ik honger heb, kan ik het nog altijd opeten”, gooide hij er al lachend nog tegenaan. “Voor de rest: smeren, smeren, smeren. Ik smeer factor 50 zonnebrandolie en plak kinesiotape in mijn nek tegen het verbranden. En ik leg ook ijszakjes tegen mijn lichaam. Hoeveel bidons ik leegdrink tijdens zo’n warme rit? Toch wel een stuk of vijftien.”

De kinesiotape in de nek van Backaert

Koeldoeken en acupunctuur

Tim Wellens is de Belg die het meest hinder ondervind van de zon. De Limburger presteert minder op warme dagen en krijgt dat probleem nog niet helemaal onder controle. “Bij Tim Wellens zetten we alle mogelijke koelmiddelen in die we hebben. Meteen na de race krijgt Tim koeldoeken over zich om vooral zijn huid af te koelen. Het is een stuk aangeboren en we moeten daar mee leren leven. Toveren is niet meer besteed aan de dokters in het peloton. Maar we doen ons best om Tim zo veel mogelijk te ondersteunen. Zowel op geneeskundige manier als met complementaire technieken als acupunctuur. “