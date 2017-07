Hoe is het om ergens helemaal alleen te wonen? Dit gezin ontvluchtte de bewoonde wereld en heeft allesbehalve spijt

David en Romey Atchely besloten in 1999 om de bewoonde wereld definitief vaarwel te zeggen. David werkte in een vorig leven als computerexpert, zijn vrouw Romey was een serveerster. Ze kochten een klein hutje in Alaska, en achttien jaar later wonen ze er nog steeds, samen met hun 13-jarige zoon Sky.

Het gezin is één van de meest geïsoleerde families in de westerse wereld. Zoon Sky (13) is sinds zijn geboorte opgegroeid met enkel zijn ouders en hun hond. Het drietal woont helemaal alleen aan de Nowitna-rivier in het bar koude Centraal-Alaska. In de winter kan het er tot 65 graden vriezen.

In het gebied wonen verder enkel beren en wolven. Er is zelfs geen deftige weg om zich te kunnen verplaatsen. Om het dichtstbijzijnde stadje Fairbanks te bereiken moet je een afstand van 200 km afleggen via de rivier met een motorboot of sneeuwmobiel. De eerste rit van vader Atchely liep bijna fataal af toen zijn sneeuwmobiel het opeens leek te begeven.

Verrast door een zwarte beer

Op hun allereerste nacht achttien jaar geleden werden ze al meteen geconfronteerd met een beer. “Plots stond er een zwarte beer voor mijn neus. Mijn man was op dat moment niet ter plekke, dus ik moest vlug handelen. Ik heb het beest uiteindelijk neergeschoten. Ik ben een dag bezig geweest met zijn huid te verwijderen en het vlees klaar te maken,” vertelt moeder Atchley (44).

Sindsdien hebben ze enkel maar bijgeleerd. “Toen we pas verhuisd waren, stond ik constant stil bij alles wat fout kon lopen. Ik stond stijf van de stress. Wat als er iemand van ons een blindedarmontsteking zou krijgen? Of wat als onze kettingzaag het zou begeven of we geen hout meer hadden? Uiteindelijk heb ik moeten leren om in het moment te leven.”

Eén keer per jaar op vakantie

Eén keer per jaar bezoekt het gezin hun familie in Alabama, en de vader trekt er twee keer per jaar op uit om hun voorraad aan te vullen. De overige maanden van het jaar zien ze helemaal niemand. De afgelopen 18 jaar hebben ze vijf bezoekers gehad. Vrienden geven het namelijk vaak op om hen te proberen bereiken.

De familie heeft wel een satelliettelefoon voor noodgevallen. De moeder belt hiermee elke maand een halfuurtje met haar familie.

Spelletjes spelen en wiet roken

Toch benadrukken de drie dat ze oprecht gelukkig zijn. Ze vullen hun dagen met het spel Dungeons & Dragons, gitaar spelen en wiet kweken en roken. Voor de rest houden ze zich ook bezig met jagen. Ze eten alles wat ze vangen, zoals wolf, bever en stekelvarken. Ook maken ze zelf wijn, confituur en thee.

Geen frigo, wel een diepe put

Stroom wordt geleverd via zonnepanelen en een grote batterijen die elke dag herladen worden via een gasgenerator. Hiermee heeft het gezin genoeg elektriciteit voor verlichting en het opladen van hun laptops. En het huis verwarmen ze met twee houtkachels. Water moet met de hand gepompt worden en bewaren ze in emmers. Om te kunnen douchen moeten ze het water eerst verwarmen op het kookfornuis.

Een frigo of diepvries hebben ze niet, in plaats daarvan hebben ze een put van 1,8 meter diep gegraven om hun voeding koel te houden. De familie Atchely heeft een voorraad van zo’n 1.000 blikjes, genoeg om twee jaar lang te kunnen overleven.

Wat doet het met je om 18 jaar geïsoleerd te leven?

“Mensen vragen vaak wat het met je doet om 18 jaar lang geïsoleerd te leven,” zegt vader Atchley. “Wel, het verandert je helemaal. We hebben hier veel meer tijd, waardoor we maanden over één onderwerp kunnen praten. En mensen missen we helemaal niet, dat is te veel gedoe.” Zijn vrouw geeft wel toe dat ze haar ouders mist, maar dat zijn dan ook de enige mensen die ze mist.

Vader Atchley is echter duidelijk: “We hebben hier helemaal niemand anders nodig.”