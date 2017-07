Scherpschutter Dylan De Belder wil niet meer voor Lierse voetballen

Een paar uur voor de derde oefenmatch tegen RC Genk ontplofte er zaterdag een bom op het Lisp. De Pallieters werden met verstomming geslagen, nadat scherpschutter Dylan De Belder te kennen gaf niet meer voor Lierse te willen voetballen.

Dylan De Belder heeft nochtans nog een lopend contract in Lier, waar hij vorig seizoen furore maakte met zijn 21 goals in de Proximus League. De spits kon in Play-off 2 echter geen potten breken en er kwam niet één bod binnen voor de aanvaller op het Lisp. Dat deed De Belder besluiten om te breken met zijn manager en recent Mogi Bayat aan te stellen. Of die wissel het vreemde gedrag van De Belder kan verklaren, moet de komende dagen blijken.

"Aan de grond genageld"

“Ik stond zaterdagmiddag aan de grond genageld”, reageerde manager Roel Rymen. “Een uur vooraleer we de oefenpot tegen RC Genk zouden voorbereiden, klopte De Belder aan. Hij liet me doodleuk weten dat hij niet meer voor Lierse wou voetballen. Trainen wel, maar wedstrijden spelen niet. Ik was totaal verrast. Ik heb tot op dit moment niet één bod gekregen voor hem en De Belder paste in ons plaatje voor volgend seizoen. We hadden zeker niet de intentie om hem te verkopen.”

Dat bevestigde coach Fred Vanderbiest, die ook al verrast was door de plotse handelswijze van zijn aanvaller.

"Gevaarlijk spel"

“Dylan maakt zichzelf onmogelijk op deze manier”, geeft hij aan. “En deze reactie komt echt uit de lucht vallen. Hij maakte op training helemaal geen aanstalten om te vertrekken en deed zijn stinkende best. De manier waarop hij zijn intenties te kennen heeft gegeven is heel jammer. Ik heb er mijn mening over. Hij speelt gevaarlijk spel, maar wij moeten naar de toekomst kijken. We hadden nog versterking nodig op rechts, nu moet er ook nog een diepe spits bij.”

"Momenteel geen andere club"

De Belder zelf was aanwezig in Bree en bevestigde het nieuws dat wat hem betreft het verhaal Lierse afgerond is.

“Het verhaal klopt. Ik wil inderdaad niet meer spelen voor Lierse”, opperde de doelpuntenmachine. “Ze weten al langer dat ik hogerop wil en neem geen risico meer op blessures. Trainen wil ik nog, spelen niet. Of er een andere club is? Momenteel niet, maar ik ga er wel van uit dat die er zal komen. Het is misschien een risico, maar dat neem ik er graag bij.”