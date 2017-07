Transfer Lukaku nog niet eens rond of hij moet al kritiek slikken van ex-kapitein Manchester United

De overgang van Romelu Lukaku naar Manchester United is nog niet eens afgerond of de Rode Duivel krijgt al kritiek te slikken van één van de bekendste Engelse voetbalanalisten: Gary Neville. De voormalige aanvoerder van Manchester United steekt niet onder stoelen of banken dat hij niet enthousiast is over de transfer van Lukaku naar zijn ex-club. “Ik ben nooit zijn grootste fan geweest”, geeft hij toe op Twitter.

Gary Neville maakte jarenlang deel uit van de gouden generatie van de legendarische coach Alex Ferguson bij Manchester United. Hij werd maar liefst acht keer Engels kampioen, won drie keer de FA Cup, twee keer de League Cup, twee keer de Champions League en nog eens twee keer de wereldbeker voor clubs. Neville kwam in totaal tot zo’n 400 wedstrijden voor de Red Devils en is ook een tijdlang aanvoerder geweest. Daarnaast heeft hij nog eens 85 caps voor de Engelse nationale ploeg op zijn naam staan. Niet zomaar de eerste de beste dus.

Foto: Photo News

Neville, die tegenwoordig aan de slag is als analist, is echter niet bepaald enthousiast over de nakende toptransfer van Romelu Lukaku naar zijn voormalige ploeg. En dat laat hij merken op sociale media ook. Gevraagd naar zijn mening over de komst van de Rode Duivel, antwoordde Neville: “Hij heeft veel talent en ik heb hem al defensies aan flarden zien rijten, maar ik ben nooit zijn grootste fan geweest. Dat komt doordat ik hem al te vaak uit de match heb zien verdwijnen. Met een betere ploeg rond hem denk ik echter dat de kans groter is dat hij ook wat zal bewijzen in de grote wedstrijden. Ik denk hoe dan ook dat hij doelpunten zal scoren voor Manchester United.”

He's incredibly talented and I've seen him destroy defences but personally I've never been his biggest fan . However he will score goals . https://t.co/UPFo03j8zT — Gary Neville (@GNev2) 8 juli 2017