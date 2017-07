Antwerp wint ook vierde oefenwedstrijd: Cappellen-Antwerp 1-4

Antwerp volop in voorbereiding. Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Deurne - Antwerp won ook de vierde oefenwedstrijd uit deze voorbereiding. In en tegen Cappellen werd het 1-4, na goals van Owusu (2), Duplus en Binst.

Een te zwak spelend en door het harde labeur onder Boloni duidelijk vermoeide Antwerp had al bij al weinig moeite met de thuisploeg, die een groot blik spelers zonder contract en testers had opengetrokken. Onder meer de oude bekenden Gilles Swerts en Ernest Nfor maakten hun opwachting bij de Noord-Antwerpenaars. Vleminckx en Daeseleire bleven geblesseerd aan de kant bij de Great Old.

Limbombe miste al snel onbegrijpelijk, maar Owusu was met het hoofd beter bij de pinken. Kudimbana was dan weer enkele minuten erg onzeker in doel en bleef enkele keren maar net overeind.

Aan de overkant hield Knipping knap twee keer Dierckx van de 0-2. Op het halfuur omspeelde Owusu de nog slechts spartelende Knipping en trof raak vanuit een scherpe hoek: 0-3. Limbombe was dan al uitgevallen na een regelrechte charge op zijn bovenbeen, en ook Dierckx ging mankend vroegtijdig onder de douche. Kudimbana was nadien wel wakker en hield de nul op het bord. Hairemans zag zijn elfmeter na een fout op Dequevy pardoes op Knipping belanden. Duplus en Binst dikten nog logischerwijs aan, terwijl Tshibuabua tussendoor had kunnen tegenprikken.

Antwerp: Kudimbana (61' Debaty), Duplus, Colpaert, Kone, Corryn, Haroun, Hairemans (61' Drame) Dierckx (49' Binst), Jaadi (46' Camus), Limbombe (43' Dequevy), Owusu.

Antwerp na 67': Debaty, Drame, Biset, Colpaert, Vansteenkiste, Duplus (71' Achter), Omolo, Dequevy, Camus, Binst, Ofosuhene.

Doelpunten: 10' Owusu 0-1, 32' Owusu 0-2, 55' Duplus 0-3, 68' Tshibuabua 1-3, 81' Binst 1-4.