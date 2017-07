Ook voor de derde fandag van FC De Kampioenen in Plopsaland De Panne was het gisteren aanschuiven.

Gisteren was het aan An ‘Bieke’ Swartenbroeckx, Herman ‘Marcske’ Verbruggen en Jacques ‘DDT’ Vermeire om handtekeningen te zetten en selfies te nemen. Vermeire (66) kreeg zelfs vinylplaten met oud comedywerk onder de neus geschoven voor een krabbel. Vandaag is de laatste fandag met Ann ‘Doortje’ Tuts, Danni ‘Pascale’ Heylen én Jacques Vermeire.