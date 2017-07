Erdogan stelt zich vragen bij klimaatakkoord van Parijs: “Onze positie is veranderd”

Door de uitstap van de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs is ook Turkije minder geneigd om de afspraken door het Turkse parlement te laten goedkeuren. Dat heeft president Erdogan zaterdag gezegd na afloop van de G20-top in Hamburg.

De Amerikaanse beslissing om uit het akkoord te stappen brengt de compensatie in gevaar die beloofd was aan ontwikkelingslanden, zegt Erdogan.

De Turkse president deed die uitspraak na de G20-top in Duitsland, waar de staatshoofden van de belangrijkste economische grootmachten afstand hebben genomen van het klimaatbeleid van Donald Trump en de Verenigde Staten. Eerder deze maand had de Amerikaanse president aangekondigd uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen.

Bij de ondertekening van het akkoord in 2015 had Frankrijk beloofd dat Turkije in aanmerking zou komen voor een financiële tegemoetkoming in ruil voor de kosten die het land moest maken om de doelstellingen te halen, zei Erdogan in Hamburg.

‘Onze positie is veranderd’

‘Als dat zou doorgaan, kan het akkoord zonder problemen langs het Turkse parlement passeren. In het andere geval, wordt er niets geratificeerd’, voegde hij daar nog aan toe.

‘Na de stap die de Verenigde Staten hebben gezet, is onze positie enigszins veranderd. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat het parlement dit zal goedkeuren’, besloot de Turkse president.

Of het zo’n vaart zal lopen, moet nog blijken. De Franse president Emmanuel Macron heeft iedereen uitgenodigd voor een nieuwe klimaattop in Parijs op 12 december. Daar wil hij het hebben over de voortgang die sinds de ondertekening twee jaar geleden is gemaakt, en over de financiële kant van de zaak. De kans is groot dat de verzuchtingen van Turkije in december op tafel zullen gelegd worden.