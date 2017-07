Ontvoering in Oostende blijkt pijnlijk misverstand op huwelijksfeest

Oostende - De ‘ontvoering’ van het verkeerde kindje Levi in Oostende was een pijnlijk misverstand dat het huwelijksfeest van de ouders van Levi D. (7) lange tijd heeft stilgelegd. “We konden niet beginnen aan ons trouwfeest zolang onze zoon nog niet bij ons was en die andere Levi niet terug bij zijn eigen ouders was. Gelukkig kwam alles goed, maar we konden het incident de hele nacht niet van ons afzetten.”

Hevige paniek vrijdagavond toen bleek dat de zesjarige Levi P. door een onbekende, blonde vrouw was meegenomen uit de speelpleinwerking in Oostende. Die vrouw is een kinderverzorgster en een goede vriendin ...