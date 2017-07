‘True Blood’-acteur (39) overleden

Nelsan Ellis is overleden op 39-jarige leeftijd. De Amerikaanse acteur is bij ons vooral bekend van zijn rol als Lafayette Reynolds in de serie True Blood. Ellis is overleden aan een hartfalen, zo vertelt zijn manager Emily Gerson Saines aan The Hollywood Reporter.

HBO, het productiehuis achter de vampierenreeks, reageert in een mededeling. “Nelson was sinds lang een lid van de HBO-familie. We zullen zijn baanbrekende vertolking van Lafayette dierbaar herinneren als onderdeel van de True blood-erfenis.