Vandaag zeer belangrijke rit in de Tour: “Vanavond kennen we allicht al eerste drie van Parijs”

Zondag 9 juli: Nantua-Chambéry. Sinds de Tour vorig najaar werd voorgesteld, zijn alle topfavorieten op de eindzege bezig met deze onbekende bergrit in de Jura van vandaag en met de gevreesde Mont du Chat in het bijzonder. Chris Froome voorspelt een schokgolf in het klassement. “Daarvoor heb ik het hele jaar door al getraind.”

Alle nieuws uit de Tour de France 2017 op Sportwereld.be!

Bekijk hier de tussenstand in alle klassementen

Ontdek hier alle etappes

Movistar-baas Eusebio Unzué, de manager van de beste Worldtourploeg van de afgelopen drie jaar, fluisterde het woensdagavond op de gang van hotel Les Capucines in Belfort al in ons oor. “Zondagavond kennen we hoogstwaarschijnlijk de eerste drie van Parijs, zij het niet in de juiste volgorde.”

Chris Froome sprak vrijdag met het nodige respect over de zondagrit in de Jura (bekijk de volledige ritbeschrijving hier), maar hamerde er nog eens op dat hij met het grootste vertrouwen aan de opdracht begint.

“Ik ben blij dat ik erbij was in het Critérium du Dauphiné, ook al kregen we daar alleen de laatste zestig kilometer van deze etappe voorgeschoteld. We hebben nu toch al de Col de la Biche (nieuw voor de Tour, nvdr.) en de moeilijkste zijde van de Grand Colombier achter de rug. Dit is een rit die er bij iedereen zal inhakken. De schade zondagavond kan best groot zijn. We hebben ondertussen wel de tijdrit en La Planche des Belles Filles achter de rug, maar dit is het eerste stevige blok dat we in deze Tour krijgen. Het is niet hét zwaarste. De opeenvolging van de Alpenetappes van de laatste woensdag (Télégraphe en Galibier, nvdr.) en donderdag (aankomst op de Izoard, nvdr.) is volgens mij zwaarder.”

Volg de etappe hier LIVE van start tot finish.

Droge of natte afdaling

Vooral Chris Froomes zotte afdaling op een uitermate risicovol parcours blijft ons bij van die bewuste etappe in de Dauphiné. Bij wijze van test vlamde de Brit naar beneden als was de Mont du Chat een even rechtlijnige afdaling als de Col de Peyresourde. Richie Porte bleef verstijfd van de schrik achter, om dan op de laatste vlakke zeven kilometer ‘speelvogel’ Froome opnieuw bij te benen.

Het weer kan dit keer wel anders zijn. Er hangt onweer in de lucht. De Tour krijgt net niet, of net wel een kletsnatte bui op het dak. Op droge wegen is de Mont du Chat zelfs al heel tricky, vol haarspeldbochten die je pas op het laatste nippertje ziet. “Ach, als je klimt, moet je nu eenmaal dalen. Dat doen we ook op hoogtetraining. Het enige verschil is dat je tijdens zo'n afdaling niet alles zelf in de hand hebt. Als er juist voor jou wat gebeurt, moet je altijd wat geluk hebben.”

Pauwels en Naesen over de Mont du Chat

Morgen staat de risicovolle afdaling van de Mont du Chat op het programma. “Die wordt gevaarlijk, maar dat gaat mijn probleem niet zijn”, lachte Oliver Naesen in de wetenschap dat hij daar geen tempo meer zal hoeven maken. “Die ga ik op mijn gemakske kunnen doen.”

“De Mont du Chat is een hele lastige, hele steile col”, weet Pauwels van in de Dauphiné. “Het zal waarschijnlijk opnieuw warm zijn. Het is ook niet de enige col, morgen. Ik vrees er een beetje voor voor mezelf. Ik ben vandaag all in gegaan en waarschijnlijk zal ik dat morgen moeten bekopen. Maar dat is niet erg, er komen waarschijnlijk nog kansen.”

Een koolblad, nylonkousen en kijken naar urine: zo gaan renners om met de hitte in de Tour.