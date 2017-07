Man die voor eerste podiumplek Wanty in Tour zorgde is nog maar 24 en gediplomeerd filosoof

Het peloton is al lang geen stel stamelende boerenjongens meer, maar Guillaume Martin (24), de man die Wanty-Groupe Gobert zaterdag zijn eerste podiumplek in de Tour bezorgde, gaat wel erg ver: hij heeft een diploma filosofie. Heeft ‘Ecce Uomo’ als favoriete boek. Schreef zijn masterproef over wat topsport kan leren van Friedrich Nietzsche. En in deze Tour is hij bij Hilaire Van der Schueren ook nog kopman van Wanty-Groupe Gobert. “Wat me niet doodt, maakt me sterker. Dat is de essentie van wielrennen. En dat komt niet van Rihanna, maar van Nietzsche.”