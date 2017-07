Lukaku heeft zijn medische testen achter de rug: “Manchester United is de grootste club ter wereld”

De transfer van Romelu Lukaku wordt naar alle waarschijnlijk nog deze zondag officieel afgerond. De Rode Duivel legde afgelopen nacht met succes zijn medische testen af in Los Angeles. Lukaku gaf ook al een interview aan de Amerikaanse sportzender ESPN, waar hij zijn keuze voor ManUtd toelichtte. “Het is de grootste club ter wereld”, was Lukaku duidelijk.

Waarom Lukaku had gekozen voor Manchester United, daar liet de spits geen twijfel over bestaan. “Het is gewoon de grootste ploeg ter wereld. Ze zijn hongerig om de Premier League opnieuw te winnen en opnieuw te domineren. Dit is een opportuniteit waar ik als kind altijd van droomde. Toen ze belden, moest ik geen tweemaal nadenken. Ik ben blij om straks deel uit te maken van hun geschiedenis.”

“United is niet alleen de beste club ter wereld, ze hebben ook het beste stadion in Engeland en de beste fans. Ik zei altijd dat ik bij een team wilde spelen dat meedeed voor alle mogelijke prijzen, en dat is Manchester United. Hun geschiedenis spreekt voor zich. Ik ben dankbaar dat ze mij de kans willen geven.”

De reporter van ESPN vroeg zich daarna af naar welke speler hij het meest uitkijkt om mee samen te spelen, maar de spits kon niet meteen kiezen. “Allemaal. Het zijn allemaal topspelers en een leuke groep. En ze hebben ook de beste manager ter wereld. Al van toen ik tien jaar was, wilde ik onder Mourinho spelen. Nu krijg ik een tweede kans, dat is schitterend.”

“We hebben elkaar al gesproken. Hij heeft me uitgelegd wat hij van mij verwacht. Toen ik hem voor het eerst ontmoette was ik nog jong en wilde ik per se spelen. Toen ik vertrok, begreep hij mijn beslissing. Maar die pagina is omgedraaid. Ik ben nu 24 en volwassen. Hij ziet ook hoe ik ben gegroeid. Hij wil een betere speler van mij maken en hij weet hoe hij spelers beter én winnaars moet maken.”