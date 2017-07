Dit model maakt van haar unibrow net haar troef

Het Amerikaanse model Scarlett Costello wil een taboe doorbreken en dat met haar wenkbrauwen. Die zijn zo harig dat ze een unibrow vormen. Normaal plukken of waxen vrouwen dan die haartjes weg, maar zij heeft er net haar troef van gemaakt.

Er wordt vaak neergekeken op vrouwen die pakweg hun beenhaar of okselhaar laten groeien. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat heel wat mensen vreemd reageren als ze Scarlett Costello zien verschijnen. Ze heeft namelijk twee wenkbrauwen die met elkaar verbonden zijn en zo een unibrow vormen. Die heeft ze al zolang als ze zich kan herinneren.

"Ik heb het al mijn hele leven en stond er niet bij stil toen ik opgroeide", vertelt ze in een interview met Teen Vogue. "Er was ooit wel een tijd dat ik ze wat wou bijwerken, maar toen werden de volle, dikke wenkbrauwen plots trendy en liet ik ze toch staan." Voor haar werk als model besloot ze uiteindelijk toch haar wenkbrauwen te laten waxen, maar het was op vraag van haar modellenbureau Ford Models dat ze ze liet terugggroeien. Iets waar ze nog steeds heel blij mee is en dat ze sindsdien uitspeelt als haar unieke eigenschap.

Natuurlijk schoonheid

"Ik geloof heel hard dat iedereen er op zijn best uitziet op de manier waarop je genen het hebben bedoeld. Zelfvertrouwen dat resulteert uit het omarmen van je natuurlijke schoonheid is het mooist", zegt ze. Ze poseert dan ook trots met haar unibrow op Instagram. "Ik krijg meer positieve dan negatieve commentaren, toch zijn er soms mensen die me een monster of pretentieuze feminist noemen." Maar daar moet ze dan eens hartelijk mee lachen.

Een bericht dat is gedeeld door @scarlettcostello op 6 Jul 2017 om 1:51 PDT

Een bericht dat is gedeeld door @scarlettcostello op 25 Mrt 2017 om 1:27 PDT

Een bericht dat is gedeeld door @scarlettcostello op 20 Mrt 2017 om 1:22 PDT