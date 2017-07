Juli en augustus blijven topmaanden voor vakantie

Zeg ‘zomervakantie’ en we denken ‘juli en augustus’. Logisch. We zijn allemaal naar school geweest, we herinneren ons allemaal hoe we eind juni afscheid namen van onze klasgenootjes. Twee maanden vrij! Zelfs nu we allang geen scholier of student meer zijn, blijft de zomervakantie geassocieerd worden met die twee maanden.

Dat bevestigen ook de cijfers van de HR dienstverlener Acerta over wanneer werknemers vakantie nemen: juli is dé populairste maand, met 18 à 19% vakantiedagen op het aantal werkdagen, augustus volgt met zo’n 16%.

Juli en augustus = topmaanden

Naast de zomervakantie tekenen ook de kerstvakantie en, weliswaar in veel mindere mate, de paasvakantie zich af in de grafieken van Acerta over het opnemen van vakantiedagen. De schoolvakanties en het actieve leven, ze blijven dus met elkaar verbonden.

Velen van de actieve bevolking hebben kinderen, dat speelt uiteraard een rol. En als de scholen dicht zijn, gaan ook veel andere activiteiten op een laag pitje: de sportlessen, theater ... het wordt allemaal minder. En dat de zomermaanden populaire maanden zijn om vakantie te nemen, heeft wellicht ook gewoon te maken met het weer: de lange zomerdagen, daar wil iedereen van profiteren.

Marijke Beelen, expert vakantieregeling: “Vanaf 15 augustus trekt alles zich weer op gang. Dat zien we ook in onze cijfers.”

Collectieve vakantie of continuïteit?

Sommige bedrijven – meestal in de productie – houden in de zomermaanden een periode van collectieve vakantie. Maar bij andere bedrijven is het wel de bedoeling dat ook tijdens de traditionele vakantiemaanden de continuïteit of dienst verzekerd blijft. Dus kan niet iedereen tegelijk met vakantie.

Een KB van 1971 stelt voor om voorrang te geven aan ouders met schoolgaande kinderen. “Maar wat dan met een kinderloze werknemer wiens partner zich moeten houden aan de collectieve vakantie?”, vraagt Beelen zich af. “Daarom raden we bedrijven aan om zich intern te organiseren en die regeling zelfs in het arbeidsreglement op te nemen.”

Duidelijke afspraken, goed geregeld

“Het is goed om vooraf vast te stellen welke functies best niet tegelijk vakantie nemen en/of hoeveel mensen er op een afdeling minstens aanwezig moeten blijven”, aldus Beelen. “Redelijkheid is daarbij geboden: met vijf techniekers kan een werkgever niet eisen dat er altijd vier aanwezig zijn.”

“Verschillende criteria kunnen daarna de prioriteiten vastleggen. Mensen met kinderen kiezen eerst, of werken met een beurtrol, anciënniteit kan een criterium zijn, twee aansluitende weken stellen als maximum kan een goed compromis zijn ... er is van alles mogelijk”, legt Beelen uit. “De werkgever kan de werknemer daarin wel best erkennen én de afspraken daarna duidelijk communiceren, dan lukt het wel.” Dat moet ook, want iedereen moet vakantie kunnen nemen, het minimum is één volle week achtereenvolgens.

Spaarzaam met vakantie bij de start

We zijn een spaarzaam volk, ook met vakantiedagen, zo blijkt. Januari, waar je toch nog een restant van de kerstvakantie zou verwachten, scoort zelfs het laagste van alle maanden, met ongeveer 2% vakantiedagen van alle werkdagen.

Werknemers hebben vaak een ‘potje’ van vakantiedagen en daar willen ze het liefste niet al te snel aanzitten, zo lijkt het wel. Dat zou de opvallende piek in december mee kunnen verklaren, niet alleen door de schoolvakantie maar ook doordat werknemers dan hun saldo aan dagen opnemen.

