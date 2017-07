Eerste glimp van film waarin prins Harry en William hun moeder herdenken is er

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat prinses Diana overleed na een fatale autocrash in Parijs. Een gebeurtenis die in Engeland niet zomaar voorbijgaat. Zo lanceert ITV Britain in samenwerking met HBO met 'Diana, Our Mother: Her Life and Legacy' deze maand een documentaire over haar leven. Het is allesbehalve de eerste film over Lady Di, maar wel ongewoon is dat prins William en Harry er uitgebreid in vertellen over hun moeder.

In het eerste fragment dat werd vrijgegeven, zien we William en Harry rond een tafel zitten en fotoalbums doorbladeren. William wijst naar eentje waarbij hij op de arm van zij moeder zit en meldt dat Harry daar toen nog in haar buik zat.

"Dit is de eerste keer dat we zo over haar spreken", vertelt Harry. "Ze is en blijft nog steeds onze mama en als haar zoon ben ik natuurlijk van mening dat ze de beste moeder in de wereld was. Ze verstikte ons bijna altijd met haar knuffels."

Ondeugend

"Ze hield zoveel van plezier maken en lachen, en was een van de meest ondeugende ouders", herinnert William zich nog. "Maar ze begreep ook dat er zich een leven buiten de paleismuren afspeelde."

Volgens de makers biedt deze documentaire een nieuwe inblik in het leven van Diana. "Deze film portreteert prinses Diana op een manier die we nooit eerder hebben gezien, verteld door de ogen van de twee personen die haar het best hebben gekend."