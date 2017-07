Wat doet een politiecommissaris in een museum?

Isabelle Diependaele is commissaris bij de politie en werkt … in een museum. En ze doet dat met veel plezier. De Kazerne Dossin is ook niet zomaar een museum en documentatiecentrum. Het is een locatie waar al vijfduizend politiemensen een rondleiding of opleiding kregen. Een plek met een symbolische betekenis.

Isabelle heeft als licentiate in de Oosterse talen misschien niet meteen het doorsnee profiel om bij de federale politie te werken. Toch stond ze bij de politie al in voor logistiek en grenscontrole. Ze werd ook HR-manager in de politiezone Herent-Kortenberg, waar ze ook aan wijkwerking deed. Isabelle is nog altijd commissaris, maar voor een driejarig traject werkt ze in de Kazerne Dossin, die zich richt op de holocaust en mensenrechten.

Haar job heeft een goede reden: leren uit de geschiedenis. De Kazerne Dossin is een symbolische plek omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit die locatie heel wat Joden zijn gedeporteerd met hulp van de politie. In de Kazerne Dossin zijn hierover heel wat archiefstukken terug te vinden. Want veel van de toen gebruikte strategieën om ethische dilemma's te omzeilen, zijn vandaag nog altijd herkenbaar en toepasselijk.

Ethische thema’s

Er werken twee politiemensen in de kazerne, een coördinator en Isabelle zelf. Ze is de verbindingspersoon tussen de Dossin Kazerne en de federale politie. “In de drie jaar dat mijn opdracht duurt, breng ik politiemensen in contact met ethische thema’s. Zo organiseren we later dit jaar in november een congres in Amsterdam, en deden we dat vorig jaar ook al. We proberen ook andere overheidsinstellingen, zoals penitentiaire beambten, te laten leren uit de geschiedenis en hedendaagse thema’s aan te brengen zoals uitsluiting en discriminatie”, vertelt ze.

Daarnaast ondersteunt Isabelle de coördinator bij het politieproject in de kazerne. “Politiemensen zijn doeners. Zij willen altijd graag bijleren over de technische aspecten van hun werk. Maar ook ethische aspecten en attitude horen daarbij”, stelt ze. Binnen het aanbod hoort een rondleiding aan het museum van de Kazerne Dossin en een workshop in de namiddag. De opleiding en het bezoek staan open voor iedereen bij de politie. “Maar bij aspiranten wordt een opleiding bij ons wel standaard opgenomen in het curriculum. Ook veel korpsen bouwen onze opleiding in.”

