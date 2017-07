Dries Mertens verrast met kortgeschoren kopje: “Niemand wil Napels verlaten”

Dries Mertens is klaar voor het nieuw seizoen bij Napoli. De Rode Duivel genoot tot op het laatste moment van zijn vakantie, maar is vanaf nu 100% gefocust op Napoli. Hij verscheen zaterdag verrassend met een kortgeschoren kopje op training, en gaf op zondag een groot interview in de Gazzetta dello Sport. “Het project van Napoli heeft me overtuigd. Deze ploeg heeft een prachtige toekomst.”

“Ik hou ervan om in Napels rond te lopen en te praten met de mensen. Het is wel waar dat je weinig privacy hebt. Maar er zijn ongeveer een miljoen mensen in Napels en ik denk dat allemaal al minstens één foto met mij hebben. Dus ik denk dat het dit seizoen kalmer zal worden”, grapt Mertens in de Italiaanse sportkrant.

Er was natuurlijk heel wat te doen over de toekomst van Mertens. Zou hij blijven bij Napoli, koos hij voor het grote geld in China, of begon de pocketspits aan een nieuw avontuur in Engeland? Uiteindelijk bleef alles zoals het was, en daar had Mertens een goeie reden voor. “Het project van Napoli heeft me overtuigd. Dit is een heel sterk team en we gaan een mooie toekomst tegemoet. Niemand wil Napels vertrekken, ook omdat we zo’n goede coach hebben. We hebben een jonger team dan Juventus, dus mogelijk doen we mee voor de landstitel”, droomt Mertens luidop.

“Dit jaar kunnen we veel ploegen pijn doen, ook in de Champions League. Ik denk dat we vorig jaar teveel respect toonden voor Real Madrid, maar we hebben geleerd uit onze fouten. Dit kan ons seizoen worden, maar we moeten geen druk voelen.”