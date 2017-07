"Zelfs van aan eten ruiken kun je al bijkomen"

Kun je van enkel aan eten te ruiken al bijkomen? Enkele Amerikaanse wetenschappers lijken te denken van wel. Zij ontdekten dat de geur van voeding wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen bij hoe het lichaam calorieën verwerkt.

Bizar genoeg zou niet enkel wat je in je mond stopt een invloed kunnen hebben op hoeveel calorieën je opneemt en gewichtstoename, maar ook het reukorgaan zou daarin een belangrijke rol spelen. Althans dat beweren enkele wetenschappers van de Amerikaanse University of Berkeley.

Zij ontdekten dat muizen die niet konden ruiken gewicht verloren in vergelijking met diegene die dat wel konden. Tot grote verrassing van de onderzoekers bleek echter wel dat de magere muizen zonder reukzin evenveel calorierijk voedsel aten als de andere. Bovendien verdubbelden de muizen die wel konden ruiken qua gewicht. Muizen waarvan hun reukzin nog een extra duwtje werd gegeven, werden het dikst.

Het onderzoeksteam denkt daarom dat aan voedsel ruiken maakt dat het lichaam calorieën opslaat in plaats van ze te verbranden. "Gewichtstoename valt niet enkel te meten aan het aantal calorieën dat wordt opgenomen, maar het is ook gelinkt aan hoe die calorieën worden waargenomen", zegt hoofdauteur en professor in de moleculaire biologie Andrew Dillin. "Als we dit gevalideerd kunnen krijgen in mensen dan kunnen we misschien een medicijn ontwikkelen. Dat zou fantastisch zijn."