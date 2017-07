Bewoonster levensgevaarlijk gewond bij brand in Maldegem

Maldegem - In het Oost-Vlaamse Maldegem is een 41-jarige vrouw zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een brand in haar woning. De vrouw verkeert nog altijd in levensgevaar, zegt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De brand brak uit rond 22 uur in de woning aan de Noordstraat in Maldegem. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar het vuur ontstond op de benedenverdieping. De brandweer trof de vrouw in de woning aan. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en verkeert nog altijd in levensgevaar.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een branddeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld om de exacte omstandigheden van de brand te onderzoeken.