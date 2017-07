Wij gingen kijken hoe Chris Froome zich warm draaide voor deze cruciale etappe

De negende etappe van de Tour de France is volgens Chris Froome een cruciale rit en dus liet de Brit zondag aan de start in Nantua niets aan het toeval over. Een half uur voor het vertrek warmde de gele trui zich op de rollen intensief op. Meteen na de start volgde immers een col van tweede categorie en Froome wou zich daar uiteraard niet laten verrassen.