Congo ontkent dat twaalf Belgische militairen in hun land vastgehouden worden

De twaalf Belgische militairen in Kindu, in het oosten van Congo, worden niet geblokkeerd. Dat heeft de regering in Kinshasa verklaard. De regering legt de oorzaak van het probleem bij de “druk” die België zou uitoefenen om een visa voor een vijftigtal militairen te verkrijgen.

De Franstalige zender RTL-TVI had donderdag bericht dat twaalf Belgische militairen, onder wie een verpleegster, in Kindu al enkele weken vastzitten. De lokale autoriteiten zouden weigeren om hen een uitreisvisum te bezorgen.

“Er zijn hier geen Belgische soldaten geblokkeerd. Dat is onzin”, zo luidt evenwel de reactie van regeringswoordvoerder Lambert Mende Omalanga.

“Ze willen vertrekken met hun materiaal. En daarvoor willen ze dat vijftig van hun landgenoten naar hier komen om het materiaal te transporten, want de Congolozen mogen het transport van de opslagplaats naar het vliegtuig niet doen”, zegt hij aan de Congolese nieuwssite Actualité.cd . “We weigeren om de visa aan vijftig Belgen te geven. We begrijpen niet waarom we die visa moeten uitreiken, enkel en alleen voor het transport van het materiaal.”

Volgens RTL beschikken de twaalf over gevoelig materiaal, dat de Congolezen zouden willen behouden. Hun opdracht bestaat er nu uit om “toezicht te houden op het materiaal”.

“Ze hebben zelf beslist om twaalf mensen hier te houden om te waken over het materiaal”, zegt Mende daarover. “Maar vervolgens zetten ze druk op ons door te zeggen dat we hun mensen blokkeren. In werkelijkheid zijn zij het die niet willen vertrekken.”

Het Belgisch leger is al jaren aanwezig in Kindu, in het kamp Kasuku op de luchthaven van de stad. Er huist een klein contingent, in het kader van de militaire samenwerking tussen België en Congo. Maar die samenwerking werd op 14 april abrupt stopgezet door Kinshasa, nadat Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in een communiqué opmerkingen had geformuleerd over de aanstelling van premier Bruno Tshibala.