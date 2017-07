Overlijdensbericht van vrouw (82) gaat viraal: “Ze zal niet gemist worden”

Een overlijdensbericht uit een Amerikaanse lokale krant wordt momenteel druk gedeeld op sociale media. In het bericht staat letterlijk dat de overleden vrouw helemaal niet gemist zal worden.

Cornelia June Rogers Miller (82) overleed in februari, maar haar overlijdensbericht verscheen pas op 27 juni in de lokale krant ‘Cherokee Scout’ in het plaatsje Murphy, North Carolina.

In het bericht staat dat June geen hobby’s had, niets bijdroeg aan de maatschappij en dat drugs haar grote liefde waren. “Een vriendelijk woord of een goede daad waren heel zeldzaam bij haar (...) Wij verwoorden de mening van het merendeel van de familie als we zeggen dat haar aanwezigheid niet gemist zal worden. Er zullen heel weinig tranen vloeien voor haar”, staat er verder.

De maker van het bericht laat ook weten dat er geen uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden “voor de vrouw die haar hele leven families uit elkaar dreef”.

“Wie doet zoiets?”

De zoon van de vrouw heeft intussen verontwaardigd gereageerd. Hij wil weten wie het overlijdensbericht heeft ingestuurd.

“Wie doet zoiets triest? Mijn moeder was een liefhebbende vrouw met een groot hart”, aldus Robert Miller Jr. aan zender Fox 8. De zestiger vermoedt dat een van zijn zussen achter de feiten schuilt. Een van hen heeft dat al ontkend.