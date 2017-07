Hoffenheim bindt prijsschutter Sandro Wagner langer aan club

De Duitse aanvaller Sandro Wagner heeft zijn contract bij Hoffenheim met een jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot 30 juni 2020, zo bevestigt de Bundesligaclub zondag.

Wagner, 29, ruilde vorige zomer Darmstadt voor Hoffenheim. Met 11 goals in 31 competitiematchen had hij een groot aandeel in de vierde plaats van Hoffenheim in de eindstand.

Zijn prima seizoen leverde Wagner een selectie op voor de Confederations Cup in Rusland. De aanvaller speelde er mee in de groepsmatch tegen Australië (3-2). Duitsland won het voorbereidingstoernooi op het WK na een zege tegen Chili in de finale.

De Duitser telt drie caps achter zijn naam en scoorde al drie keer, allemaal in de WK-kwalificatiematch in Nürnberg tegen San Marino (7-0 op 10 juni).