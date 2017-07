Wayne Rooney keert terug naar eerste liefde Everton

Nu de transfer van Romelu Lukaku naar Manchester United zogoed als afgerond is, maakt Wayne Rooney de omgekeerde beweging. Hij keert terug naar zijn jeugdclub Everton, waarvoor hij al van 1996 tot 2004 speelde. In Goodison Park ondertekende de 31-jarige spits een contract voor twee seizoenen, zo maakte Everton zondag bekend.

“Ik keer niet terug omdat ik fan ben van dit team of omdat ik hier de jeugdopleiding doorlopen heb”, aldus Rooney in een eerste reactie. “Ik ben terug omdat deze club succesvol kan zijn en ik wil hier deel van uitmaken.” Op Goodison Park wordt de Engelse international ploegmaat van Kevin Mirallas. Bij United was Rooney in 559 wedstrijden goed voor 253 doelpunten. Met de club veroverde hij onder meer vijf landstitels, Champions League, Europa League en FA Cup.

Rooney lag bij de Mancunians nog tot medio 2019 onder contract en wordt als pasmunt gebruikt voor Rode Duivel Romelu Lukaku, die de omgekeerde beweging maakt en eerstdaags zijn handtekening zet onder een contract bij het United van José Mourinho.

Donderdag lekte uit dat United zo’n 75 miljoen pond (85,5 miljoen euro) op tafel zou leggen om de 24-jarige Lukaku los te weken in Goodison Park, een transfersom die nog zou kunnen oplopen tot 90 miljoen pond, omgerekend bijna 102 miljoen euro. Met een transferbedrag van minstens 85 miljoen euro wordt Romelu Lukaku de duurste voetballer in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Hij verbreekt het record van Kevin De Bruyne, die in 2015 voor 76 miljoen euro door Manchester City werd weggeplukt bij Wolfsburg. Wereldwijd wordt hij zo de op vier na duurste speler aller tijden.