GERUCHTEN. Vermaelen kan terug naar Premier League, krijgt Lukaku concurrentie van... Zlatan?

De transfer van Romelu Lukaku is zogoed als afgerond, maar dat betekent niet het einde van de saga. Integendeel, want nu blijkt dat de Rode Duivel mogelijk concurrentie krijgt van... Zlatan Ibrahimovic. Die herstelt nog van zijn knieblessure, maar zou nu plots toch een nieuw contract kunnen krijgen bij United. Thomas Vermaelen wordt ook gelinkt met een transfer naar de Premier League, hij wordt mogelijk ploegmaat van Christian Benteke. Uw dagelijkse portie transfergeruchten!

Thomas Vermaelen opnieuw naar de Premier League?

Thomas Vermaelen verliet in 2014 Arsenal voor een droomtransfer naar Barcelona, maar wat volgde waren twee seizoenen gevuld met bankzitten en blessures. De Rode Duivel werd verhuurd aan AS Roma, maar daar viel de onfortuinlijke Vermaelen ook naast de ploeg en raakte hij opnieuw geblesseerd. Nu zou hij opnieuw naar de Premier League kunnen, want Frank De Boer wil van Vermaelen zijn eerste grote transfer maken als manager van Crystal Palace.

Volgens de Sunday Mirror is Frank De Boer een grote fan van Vermaelen, en ziet hij in de verdediger een oplossing voor de defensieve zorgen bij Crystal Palace. De centrale verdediger heeft wel nog een contract van twee seizoenen bij Barcelona, maar dat zou willen meewerken aan een transfer. De Boer zou trouwens graag een dubbelslag slaan bij Barcelona, hij wil ook zijn landgenoot en reservekeeper Jasper Cillessen naar Londen halen.

Zlatan Ibrahimovic opnieuw naar United?

De Zweedse superster Zlatan Ibrahimovic is op dit moment een vrije speler, nadat zijn contract bij Manchester United niet werd verlengd. Hij liep in de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht een zware knieblessure op, en dat strooide roet in zijn eten voor een nieuwe mogelijke toptransfer naar China of Amerika. Engelse media menen nu echter te weten dat Ibrahimovic mogelijk een nieuwe overeenkomst tekent bij Manchester United.

Ibrahimovic revalideert nog steeds in het trainingscentrum van Manchester United, en zou onder de indruk zijn van hoe de Red Devils hem behandelen, ondanks het feit dat hij een vrije speler is. Hij zou pas in januari weer helemaal fit zijn, dus wordt hij mogelijk in het tweede deel van het Premier League-seizoen een rechtstreekse concurrent voor Romelu Lukaku.

Jurgen Klopp wil James niet bij Liverpool

Spaanse media melden dat de Colombiaan James Rodriguez werd aangeboden bij Liverpool. James wil namelijk weg bij Real Madrid, waar hij geen basisplaats heeft. Jurgen Klopp zou echter vriendelijk bedankt hebben bij de mogelijkheid om de aanvallende middenvelder te kopen, want hij zou zo’n 75 miljoen euro moeten kosten — te veel volgens Jurgen Klopp. De Duitser wil liever kwaliteit dan kwantiteit in zijn elftal, en zoekt goedkopere alternatieven. De manager van James leurt ook nog steeds met interesse van ManUtd, ManCity, PSG en Juventus.

Wordt Dani Alves concurrent voor Meunier?

De transfer van Dani Alves naar Manchester City leek in kannen en kruiken, maar nu lijkt het plots minder zeker dat de Braziliaan ploegmaat wordt van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. Volgens het Franse Le10Sport probeert PSG namelijk de rechtsback nog binnen te halen... en dat zou slecht nieuws betekenen voor Thomas Meunier. Die hoopte dit seizoen op een basisplaats, vooral omdat zijn concurrent Serge Aurier lijkt te vertrekken. Inter Milan, Juventus en Manchester United zijn geïnteresseerd in de Franse rechtsback.