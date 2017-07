Steward moet wijnflessen als wapens gebruiken om doorgedraaide passagier onder controle te krijgen in volle vlucht

Een passagier probeerde onlangs in volle vlucht een exitdeur te openen tijdens een vlucht van Delta Air Lines van Seattle naar Peking, aldus de FBI. De man kon uiteindelijk overmand worden door tussenkomst van verschillende mensen. Hiervoor moesten echter onder andere wijnflessen gebruikt worden als wapens.

De vlucht naar Peking steeg rond 17:00 op van de Seattle-Tacoma International Airport. Niets deed aanvankelijk vermoeden dat de 23-jarige Joseph Hudek IV een gevaar zou kunnen vormen aan boord van het vliegtuig. Hij vloog zelfs in eerste klasse met een speciaal ticket dat soms gegeven wordt aan familieleden van luchtvaartmaatschappijmedewerkers.

Eén biertje

De man bestelde een biertje vlak voor het opstijgen, maar maakte een nuchtere indruk volgens de FBI. Toen de Boeing 767 een uur in de lucht hing verliet Hudek zijn eersteklaszitje om naar het toilet te gaan. Hij bleef daar zo’n twee minuten, maar toen hij buiten kwam begon hij zich plots vreemd te gedragen.

Hij liep naar de exitdeur helemaal vooraan aan de rechterkant van het vliegtuig en begon aan de hendel van de deur te trekken om hem te openen. Twee stewards probeerden de man meteen tegen te houden en riepen om versterking toen hij hen wegduwde en de deur verder wou forceren.

“Code 3”

Volgens een andere passagier liep een van de stewards vervolgens naar de achterkant van het vliegtuig om de boodschap “Code 3” door te geven. Ondertussen schoten ook een aantal passagiers te hulp en werd de piloot op de hoogte gebracht. Deze laatste maakte meteen melding van het incident en maakte vervolgens onmiddellijk rechtsomkeer naar Seattle.

Neergeslagen met fles rode wijn

Nog een andere steward probeerde ondertussen om Hudek te overmeesteren, maar hij werd neergeslagen door de man. Een passagier kreeg ook klappen van Hudek, de man sloeg hem zelfs met een fles rode wijn.

Grote paniek op het vliegtuig

Hierna trok Hudek weer naar de exitdeur waar hij de hendel nogmaals probeerde open te krijgen. Ondertussen was er grote paniek uitgebroken op het vliegtuig. Hudek was er namelijk in geslaagd om de hendel deels op te heffen. Stewards vertelden de FBI later dat de deur effectief had kunnen opengaan als het vliegtuig lager had gevlogen.

“Weet je wel wie ik ben?”

Een van de stewards voelde dat het hoog tijd werd om écht in te grijpen. Hij pakte twee wijnflessen en sloeg ze kapot op Hudeks hoofd. Vreemd genoeg was de man hiervan schijnbaar niet onder de indruk. Hij riep enkel: “Weet je wel wie ik ben?” Hudek bleef zich verzetten, maar kon uiteindelijk toch overmeesterd worden door de samenwerking van crew en passagiers. Zij konden hem onder bedwang houden in het gangetje en bonden hem daar ook vast.

Zelfs toen de man aangehouden werd na de landing bleef hij zich verzetten. Op de luchthaven schreeuwde hij volgens ooggetuigen om hulp. Een steward en de eerste passagier die Hudek probeerde te stoppen moesten allebei naar het ziekenhuis gebracht worden wegens verschillende verwondingen in het gezicht.