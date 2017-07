Duits international Antonio Rüdiger wisselt AS Roma voor Chelsea

Antonio Rüdiger voetbalt komend seizoen voor de Engelse landskampioen Chelsea. Dat heeft de club van Rode Duivels Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi zondag bekendgemaakt. De Duitse verdediger komt voor 35 miljoen euro over van de Italiaanse topclub AS Roma en ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij de Blues.

De 24-jarige Rüdiger genoot zijn opleiding bij Borussia Dortmund en Stuttgart, waar hij zijn eerste profcontract kreeg. In 2015 werd hij bij AS Roma een ploeggenoot van Rode Duivel Radja Nainggolan. De Duitse international (17 caps) speelde 72 wedstrijden voor de Romeinen. Vorige week zette hij met de Mannschaft de Confederations Cup op zijn palmares.

“Rüdiger is nog jong, maar deed al veel ervaring op. Hij beschikt over alle kwaliteiten om het te maken in de Premier League. We volgen hem al een tijdje en zijn ervan overtuigd dat hij zijn plek in de ploeg snel zal innemen”, liet Michael Emenalo, technisch directeur van Chelsea, optekenen.