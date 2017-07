Van Avermaet na de opgave van kopman Porte: “Te gevaarlijk? Daar kan je altijd over discussiëren”

Greg Van Avermaet was zichtbaar aangedaan na het einde van de negende etappe in de Tour de France. Zijn kopman Richie Porte werd afgevoerd naar het ziekenhuis na een bijzonder zware valpartij. “Ik heb de beelden nog niet gezien, maar ik hoop vooral dat hij er niets aan overhoudt”, vertelde Van Avermaet na afloop aan de finish.

“Het is een spijtig voorval, want Richie had de klim verkend en de beklimming ook in de Dauphiné gedaan. Hij nam waarschijnlijk risico’s op de limiet, maar ik heb nog geen beelden gezien. Hopelijk houdt hij er niets aan over en kan hij binnenkort naar andere doelen toewerken”, aldus Van Avermaet. “Nu moeten we afwachten, hij ligt in het ziekenhuis en de dokter is bij hem.”

“Wat dat voor ons betekent? We zijn nu vooral teleurgesteld, want we kwamen naar hier voor het podium. En Richie had wel de benen daarvoor. De ploeg is nu onthoofd, maar het is nog te vroeg om aan iets anders te denken”, stelde de olympisch kampioen.

“Of de afdaling te gevaarlijk was? Daar kan je altijd over discussiëren, het parcours is een jaar oud. Door de regen was het misschien iets moeilijker, maar er zit altijd wel iets pittig in de Tour de France. Maar het zijn meestal de renners die de fouten maken en de limieten opzoeken. Er wordt altijd meer risico genomen en er is steeds minder respect voor elkaar”, sloot Van Avermaet af.