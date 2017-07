ANALYSE. De Tour is vanaf nu enkel nog een strijd voor de ereplaatsen

Met de zege van Calmejane en de bollen van Barguil mocht Frankrijk dit weekend vieren. Het is slechts een doekje voor het bloeden. Want na amper 9 ritten lijkt het doek van hun nationale wielerronde al gevallen. Met het uitvallen van Richie Porte is nu ook de enige concurrent van Froome met een goede tijdrit in de benen uitgeschakeld. Aru koerst nu al voor de ereplaatsen. Bardet heeft net als de Italiaan en ook Martin geen tijdrit in de benen. De vierde van Froome? Het is ondanks het uitvallen van zijn meesterknecht Thomas dichter dan ooit.