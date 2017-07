Van het pleintje in Wintam tot de voetbaltempel van Manchester United. Hier begon de carrière van Romelu Lukaku, de duurste Belgische voetballer ooit

Voor een fortuin bij Manchester United gaan voetballen: het is het voorlopige eindstation in het plan dat Romelu Lukaku als kind al in zijn hoofd had. Al toen hij op de pleintjes van Wintam speelde, was het zijn missie om naar Engeland te gaan en de beste te worden. Voor geld en faam, tuurlijk. “Maar nog meer voor zijn moeder”, zegt zijn beste vriend Vinnie Frans.