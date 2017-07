Het nieuwe wapen in de strijd tegen obesitas: hersluitbare verpakkingen

Mochten alle pakjes chips, zakken snoep of ­andere verpakkingen vol zoete zonden hersluitbaar zijn, zouden we er minder van binnen­spelen. Dat blijkt uit een onderzoek van de ­vakgroep marketing aan de UGent.

Hersluitbare verpakkingen zijn gebruiksvriendelijker en houden de inhoud langer vers. Maar nu blijkt dat dit type verpakking nog een extra voordeel heeft: zonder dat we het beseffen, eten we er blijkbaar minder door. Tot die conclusie kwamen de Gentse onderzoeksters Anneleen Van Kerckhove, Caroline De Bondt en Maggie Geuens van de vakgroep marketing. De resultaten verschijnen in het gezaghebbende vakblad Appetite.

Snoep in de cinema

“We nodigden studenten uit op een filmvoorstelling”, licht professor Van Kerckhove toe. “Zij kregen allemaal snoep en een flesje water. Wat ze niet wisten, was dat de ene helft van de snoepzakjes een hersluitbare verpakking had en de andere helft niet. Na afloop van de film werden alle snoepzakjes weer ingezameld en hebben we de ­resterende hoeveelheid snoep gewogen. Het resultaat was overduidelijk: in de hersluitbare verpakkingen zat nog veel meer snoep dan in de niet hersluit­bare.”

In een vervolgstudie kregen zo’n vijftig proefkonijnen elk vijf snacks die ze thuis in een ­periode van één week mochten consumeren. Ze moesten daarover een dagboek bijhouden. “Ook nu was de ene helft van de verpakkingen hersluitbaar en de andere helft niet. De bedoeling was om na te gaan of het effect ook over een langere periode standhoudt.

Psychologische drempel

Of we met andere woorden niet gewoon elke keer iets minder eten maar frequenter naar het zakje grijpen, waardoor we uiteindelijk toch weer hetzelfde aantal calorieën opnemen, maar dan gewoon gespreid over meer dagen.” Dat bleek echter niet het geval: de frequentie verschilde niet. “En dat is goed nieuws voor snoepers die moeilijk maat kunnen houden.”

“Zo’n hersluitbare verpakking openen, is een psychologische drempel die ons telkens weer doet nadenken, al is het maar voor even”, zegt Van Kerckhove.