Dode bij schietpartij op zwangerschapsfeestje in Ohio, vrouw verliest ongeboren kind

Aanvallers drongen een huis nabij het Amerikaanse Cincinnati binnen en openden het vuur terwijl er een zwangerschapsfeestje aan de gang was. Eén vrouw kwam om, acht anderen raakten gewond.

De schietpartij vond plaats in Colerain Township net buiten de stad Cincinnati, in de Amerikaanse staat Ohio. Volgens de plaatselijke krant Cincinnati Inquirer had de gastvrouw net aangekondigd dat ze zwanger was van een jongen, toen de mannen - getuigen zagen twee schutters wegvluchten naar een auto - binnenvielen en het vuur openden.

Eén vrouw werd doodgeschoten. De gastvrouw zelf werd in de dij geraakt, en nog zeven anderen, onder wie ook kinderen raakten gewond. Een zwangere vrouw verloor haar ongeboren baby tijdens het incident.