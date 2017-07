Stoke City neemt jonge Belgen Ngoy en Verlinden op in A-kern

De jonge aanvallers Julien Ngoy en Thibaud Verlinden worden voor volgend seizoen toegevoegd aan de A-kern van Stoke City. Dat heeft de Premier League-club zondag, op de verjaardag van Verlinden, bekendgemaakt.

De 18-jarige Verlinden en de twee jaar oudere Ngoy reizen met 32 ploegmaats af naar Zwitserland, waar komende week de Uhrencup wordt gespeeld in buurgemeentes Biel en Grenchen. Ook het Portugese Benfica en de Zwitserse traditieclubs Neuchâtel Xamax en Young Boys Bern nemen deel aan het jaarlijkse voorbereidingstoernooi.

Ngoy maakte het afgelopen seizoen zijn debuut in de Premier League. De jonge centrumspits mocht vijf keer invallen in de slotfase en verzamelde 44 minuten. Verlinden, zoon van keeperstrainer en gewezen Club Brugge-doelman Danny Verlinden, kwam nog niet in actie voor de hoofdmacht van de “Potters”. Beide jeugdinternationals genoten hun jeugdopleiding bij Club Brugge, Verlinden speelde ook voor de jeugdploegen van Standard.

Coach Mark Hughes leidde Stoke City het afgelopen seizoen naar een teleurstellende dertiende plaats.