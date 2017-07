Opmerkelijk transfergerucht over Fellaini doet fans van Barcelona steigeren

Een opmerkelijk transfergerucht over Rode Duivel Marouane Fellaini zorgt voor heel wat commotie op sociale media. Een bericht van Mundo Deportivo linkt de middenvelder immers aan FC Barcelona en dat zorgt voor heel wat ophef.

Barcelona is op zoek naar een extra middenvelder. Verratti van PSG lijkt onhaalbaar met een vraagprijs van 100 miljoen euro en ook het alternatief Parejo van Valencia is momenteel met 60 miljoen euro te duur voor de Catalaanse club.

Het is een tweet van het populaire "barcastuff" die vervolgens alles in gang zette: "Wanneer Valencia de prijs voor Parejo niet wil laten zakken, start Barcelona de onderhandelingen met Manchester United voor Fellaini, meldt Mundo Deportivo."

If Valencia do not lower their 60m asking price for Parejo, Barcelona will begin negotiations with Man Utd for midfielder Fellaini (29) [md] — barcastuff (@barcasstuff) July 9, 2017

De 29-jarige Fellaini heeft nog een contract tot juni 2018 op Old Trafford.

Het gerucht verspreidde zich als een lopend vuurtje en het werd meteen trending op Twitter. De commentaren logen er niet om, van voor- en (vooral) tegenstanders:

Fellaini to Barcelona. This needs to happen. The funniest thing I've read in a long time. — MUFCTransfers (@_MUFCTransfers_) July 9, 2017

Imagine Fellaini and Messi on the same side. pic.twitter.com/YtZMZn0tzv — Sibtain Parvez (@sibbysibtain) July 9, 2017

Whoever started the Fellaini to Barcelona rumour deserves a medal. — Amol Joshi (@amalezishi) July 9, 2017

Fellaini to Barca wtf???? — Rishi (@rishabananantha) July 9, 2017

Fellaini linked to Barca + Lukaku worth 100m? Sport is dying — ... (@threadedpass) July 9, 2017

Imagine the guts of Barca to think they can sign Captain Fellaini, without Messi being part of the deal. Chuckles. https://t.co/0J2xvg2hfw — Yana (@yanamaxjr) July 9, 2017

Hahaha! Please sign fellaini for the good of el clasico. Madrid gon be laughing to an easy midfield battle victory.???????????????????? https://t.co/QEbmSxuNFn — BAKEMONO (@UGLYABU) July 9, 2017

Fellaini to Barcelona? There's nothing that I haven't seen on Twitter — HERRERA IS ANDERATED (@GABBYR0CKS) July 9, 2017

Fellaini and Barcelona in the same sentence is my cue to leave football and find love in another sport. — emeka_o (@okolizmaine) July 9, 2017

Everyone imagine for a second Fellaini, Paulinho and Messi in one team. Best version of Barca since 2009 — Laila (@LaiIaRM) July 9, 2017

Un medicampo con Fellaini - Paulinho- André Gomes pic.twitter.com/K46EhbXOX8 — Wolf of Camp Nou (@Wolf_CampNou) July 9, 2017

