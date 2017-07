Gestolen hond na twee jaar eindelijk herenigd met zijn baasje

Frédéric (55) uit Ukkel had de hoop eigenlijk al opgegeven: zijn mooie Berner Sennen Duc (5), die was hij kwijt. De hond werd in 2015 gestolen en daarna niet meer terug­gevonden. Tot Frédéric een dikke week geleden telefoon kreeg van een dierenasiel in Oostende, dat hij zijn Duc bij hen mocht komen halen. De reu was zwaar verwaarloosd teruggevonden in een flatje in Bredene. “Ik heb gehuild van geluk”, zegt zijn overgelukkige baasje.

Op 18 december 2015 werd Berner Sennen Duc (5) – hertog, naar zijn fiere, adellijke houding – eventjes in het ‘hondenhoekje’ voor de deur van de fitness Basic Fit geparkeerd, terwijl zijn baasje binnenging. Toen Frédéric weer buiten kwam, was Duc weg. Gestolen, bleek uit de beelden van de bewakingscamera, en in een auto geduwd met onherkenbare nummerplaat. “Een emotionele shock”, klinkt het. “Duc was mijn maatje. En zo’n schoonheid.”

Twee uitgemergelde, verwaarloosde honden

De hele wijk rouwde mee, nu het ‘koppeltje’ Duc en Frédéric brutaal uit elkaar was gehaald. “We vinden hem wel terug”, zei de beenhouwer. “Maar het duurt wel lang”, zei Frédéric. En achttien maanden gingen voorbij. De man gaf de hoop stilaan op en adopteerde de dertienjarige terriër Charlie uit het asiel, omdat hij de vriendschap van een hond miste.

Maar op 26 juni kreeg de politie van ­Bredene een telefoontje. Bewoners van een appartementsgebouw in de buurt ­signaleerden dat op het terras van een flat twee uitgemergelde, verwaarloosde honden zaten. “Het appartement was voor de rest leeg”, klinkt het bij de politiezone. “We hebben dierenasiel Het Blauwe Kruis van de kust ingelicht, en toen bleek een van de honden gechipt te zijn. Een Berner Sennen.”

“Mooiste dag van ons leven”

Een schoonheid. En niet zomaar een. Het was Duc die daar rondliep. En dus werd Frédéric enkele dagen later opgebeld. “Ik was zo bang dat hij getraumatiseerd ging zijn”, zegt hij. “Maar ik wist dat hij mij niet vergeten was. En toen ik er aankwam en zijn naam riep, herkende hij mij meteen. Ik heb gehuild van geluk. De mooiste dag van ons leven.”

“Dit is echt zeldzaam”

Gestolen honden die levend en wel worden teruggevonden en herenigd met hun baasjes: er bestaan geen officiële cijfers over bij de Vlaamse regering, maar het staat vast dat het niet vaak gebeurt. “Zulke gebeurtenissen worden snel vergeet-mij-nietjes”, zegt Fabrice Goffin, voorzitter van het Het Blauwe Kruis Oostende. “Honden worden meestal gestolen voor de broodfokkerij. En als dat niet goed lukt, wordt het dier gedumpt of afgemaakt. Dit is dus een heel mooi, zeldzaam moment.”

De politie van Bredene voert nu verder onderzoek naar de diefstal en de dader, en hoe de hond in Bredene verzeild is geraakt. “Maar ik zou Frédéric aanraden om niet te veel stil te staan bij de voorbije twee jaar, en wat er mogelijk gebeurd kan zijn”, zegt Goffin. “Kijk vooruit, jullie zijn eindelijk herenigd. Geniet van elk moment met Duc.”