Tweede film ‘De Buurtpolitie’ in elf dagen ingeblikt (en dat is langer dan de eerste film)

Ze hebben er langer over gedaan dan voor de eerste film, maar elf dagen om een bioscoopfilm op te nemen, blijft een prestatie die in de Vlaamse filmwereld opnieuw wenkbrauwen zal doen fronsen.

De Film De Buurtpolitie: De Tunnel komt pas in februari 2018 in de zalen, maar actrices Dorien ‘Femke’ Reynaert (27) en Ianthe ‘Floor’ Tavernier (28) poseerden alvast fier voor een foto op Instagram om duidelijk te maken dat ze hun tweede film hadden ingeblikt.

Elf draaidagen, dat zijn er drie meer dan voor De Buurtpolitie: De Grote Geldroof, die in een recordtijd werd opgenomen en met 158.000 bezoekers de op één na meest succesvolle Vlaamse bioscoopfilm van 2016 werd. Koploper vorig jaar was De Premier van Erik Van Looy, die zo’n half miljoen bezoekers lokte, maar wel 52 draaidagen nodig had en met een budget van 5 miljoen euro naar verluidt twintig keer zo duur was als de eerste film van De Buurtpolitie.

Net als de eerste film is ook De Buurtpolitie: De Tunnel gebaseerd op waargebeurde feiten. Een van die feiten is de roof via een tunnel in een gebouw van de Generale Bank in Anderlecht in 1999. In de film wordt springstof gestolen uit een legerkazerne en staat een hele wijk op stelten nadat er trillingen worden waargenomen.