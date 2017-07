Pijnlijk: renner krijgt live te horen dat hij Tourrit toch NIET heeft gewonnen

De chaotische negende Touretappe naar Chambéry kende veel drama, maar op de finishlijn werd nog een toetje geserveerd. Dagwinnaar Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) en nummer twee Warren Barguil (Sunweb) kwamen zij aan zij over de streep en er was een finishfoto nodig om uitsluitsel te geven over de uitslag. Barguil stak zegevierend zijn hand in de lucht na de finish, maar uiteindelijk bleek Uran toch de winnaar te zijn. Barguil vernam dat uiteindelijk pas tijdens het flashinterview met France 2, wat pijnlijke beelden opleverde...