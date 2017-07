Lukaku kan zaterdag al zijn debuut maken... tegen rechtstreekse tegenstander Jelle Van Damme

Manchester United arriveerde gisteravond in Los Angeles, waar het gaat trainen op de universiteitscampus UCLA. Romelu Lukaku, die samen met Paul Pogba in Los Angeles op vakantie was, kan zonder jetlag aan de seizoensvoorbereiding beginnen. Zaterdag staat de eerste oefenwedstrijd op het programma in en tegen LA Galaxy. Mogelijk krijgt Lukaku dus zijn eerste minuten met Jelle Van Damme als rechtstreekse tegenstander.

Nadien werkt United nog vier wedstrijden op Amerikaanse bodem af. Volgende maandag in Utah tegen het lokale Real Salt Lake, op 20 juli tegen Manchester City in Houston, op 23 juli tegen Real Madrid in Santa Clara (Californië) en op 26 juli tegen FC Barcelona in Landover, Maryland.

Geen Januzaj in LA

Adnan Januzaj werd door José Mourinho niet opgenomen in de selectie voor LA. Januzaj blijft thuis en zal deze zomer Manchester United verlaten. Er zou interesse zijn van Real Sociedad.