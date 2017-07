Nuytinck kon naar Olympiakos: “Maar ik moet of wil niet weg bij Anderlecht”

Bram Nuytinck kreeg onlangs een aanbod van Olympiakos, maar de Nederlandse verdediger van Anderlecht weigerde. “Olympiakos was concreet, maar ik moest heel snel beslissen en wees het af”, aldus Nuytinck. “Het is niet zo dat ik weg moet of weg wil bij Anderlecht. In mijn vijf seizoenen tot nu toe werd ik hier drie keer kampioen en toen we naast de titel grepen waren dat net de jaren dat ik minder vaak speelde. Ik geef altijd alles.”

“Het beste bewijs is dat Hasi me weer bij Olympiakos wou terwijl het tussen ons minder liep in zijn laatste jaar (Hasi koos voor Deschacht, nvdr.). Wat mijn toekomst betreft, laat ik alle opties open. Als ik me kan verbeteren met een transfer zal Anderlecht wel meewerken omwille van mijn bewezen diensten, maar net zo graag blijf ik in Brussel. Ik heb hier nog één jaar contract en er werd vorig seizoen al gepraat over een verlenging, maar die gesprekken vielen stil door blessures. Ja, ik revalideer nog van een achillespeesblessure, maar dat is niet chronisch.”

Acheampong terug

Anderlecht verwacht vandaag overigens de laatste internationals Kara en Acheampong op training. De transfer van Gianluca Fatecha (19), middenvelder van het Paraguayaanse Olimpija is quasi afgerond,maar hij begint bij de beloften. Italiaanse media blijven berichten over RSCA-interesse voor Luca Marrone – centrale verdedger/middenvelder van Juventus die vorig seizoen werd uitgeleend aan Zulte Waregem – maar zolang er geen uitgaande transfers zijn, lijkt dat niet aan de orde. Nathan Kabasele, spits op overschot, kan altijd terug naar Moeskroen, maar wacht liever op andere voorstellen. Hier en daar wordt hij aan Kortrijk en Turkse teams gelinkt.