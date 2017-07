Primeur in België: videoref grijpt in tijdens oefenmatch KV Mechelen

Tijdens de oefenwedstrijd KV Mechelen-Olympiakoswerd zaterdag voor de eerste keer in België actief gebruik gemaakt van een videoref. Scheidsrechter Bart Vertenten was de gelukkige die de spits mocht afbijten, na de rust kreeg ook Christof Dierick de kans om de nieuwigheid uit te testen. Vertenten maakte in de eerste helft twee keer gebruik van video-assistentie, telkens voor een Griekse tackle die bestraft werden met een gele kaart.

Vorig seizoen werd het systeem al uitvoerig getest, maar mocht de videoref nooit actief ingrijpen. Komend seizoen kan dat wel. In 48 wedstrijden in de reguliere competitie, gelijk verdeeld over alle clubs, krijgen de scheidsrechters hulp van videobeelden.