Speelse Pogba en Lukaku laten spelletje “blad, steen, schaar” met journaliste snel ontaarden

Maatjes Romelu Lukaku en Paul Pogba beginnen maandag met de trainingen bij Manchester United, maar maakten afgelopen weekend tijd voor een exclusief interview bij ESPN. Reporter Alexis Nunes begon het interview met een spelletje blad, steen, schaar “omdat het bijzonder warm was in LA”. Die boodschap kwam duidelijk aan bij Paul Pogba, die Nunes prompt het zwembad in duwde!

De transfer van Romelu Lukaku naar Manchester United wordt normaal gezien maandag gefinaliseerd, Lukaku nam op Instagram alvast afscheid van zijn oude club Everton met een filmpje op de tonen van het clublied. “Ik wil alle mensen bij Everton bedanken”, schreef de 24-jarige spits zondag.

I want to say a big thank you to all the people involved at @everton. I want to thank the fans for your support throughout the 4 years we've spend together. You guys helped me through all my games and I can proudly say it was an honour to play in front of you. To the staff at the the stadium and trainingground thank you for making me feel home from the first day i walked in. To my teammates it was great to play with you guys. To technical staff thank you for helping me become a better player. Working with you guys has been a pleasure and i'll take ur advice throughout the rest of my career. Thank you everton football club Een bericht gedeeld door Romelu Lukaku bolingoli (@rlukaku9) op 9 Jul 2017 om 4:39 PDT

“Ik bedank de fans voor hun steun tijdens de voorbije vier jaar”, aldus Lukaku. “Jullie hebben me door al mijn wedstrijden geholpen en ik kan met trots zeggen dat het een eer was om voor jullie te spelen. De staff in het stadion en het trainingscentrum wil ik bedanken om mij meteen thuis te laten voelen, vanaf de eerste dag dat ik op de club ben aangekomen. Met mijn ploegmaats was het dan weer fantastisch om wedstrijden te spelen, de technische staff heeft me geholpen een betere speler te worden. Het was een plezier met jullie te werken en ik zal jullie advies de rest van mijn carrière meedragen. Bedankt Everton!”