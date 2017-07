Chelsea stelt eerste grote transfer voor met tenenkrullend, maar hilarisch filmpje

Tegenwoordig volstaat het niet meer voor een voetbalclub om een transfer aan te kondigen met een eenvoudige foto. Steeds meer transfers gaan gepaard met een inventief filmpje op de sociale media, zoals het Whatsapp-gesprek van John Terry bij Aston Villa. Ook Chelsea waagde zich er afgelopen weekend aan, toen het de Duitse verdediger Antonio Rudiger aankondigde. Het resultaat is echter zo tenenkrullend dat het grappig wordt.

In het filmpje trekt een vader met zijn zoontje naar de fanshop van Chelsea, om een nieuw truitje te kopen. Enig probleem: zoonlief wil ‘Rüdiger’ op zijn shirt, terwijl de Duitser op dat moment nog voor AS Roma speelt. De verkoopster trekt daarop naar een achterkamertje en vraagt of ze die naam op een Chelsea-shirt mag printen... en krijgt van Antonio Rüdiger — inclusief een heerlijk Duits accent — groen licht.

This summer's been all about who can come up with a more ridiculous way of announcing signings. — chau =) (@n1schal) July 10, 2017

Whats with the way teams are announcing signings, that Chelsea one is just ultimate cringe — Ash Cohen (@acoh1) July 10, 2017

There are somethings in life you cannot unsee, but I really wish that Chelsea video was one of them. My god so cringe — Donovan A.(@DonovanMUFC) July 10, 2017