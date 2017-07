Ajax laat Kenny Tete naar Olympique Lyon vertrekken

De Nederlandse verdediger Kenny Tete vervolgt zijn carrière bij het Franse Olympique Lyon. Tussen beide clubs is er een akkoord omtrent de transfer, zo maakte Ajax maandag bekend. Bij de Amsterdammers had Tete nog een contract tot medio 2018.

Tete volgt Bertrand Traoré, die eveneens door Lyon is vastgelegd. De aanvaller uit Burkina Faso speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij de Amsterdammers; hij was eigendom van Chelsea.

Kenny Tete is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. De 21-jarige verdediger speelde sinds 2005 in de jeugd. Op 5 februari 2015 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd Ajax-AZ (0-1). In totaal speelde de back 55 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin één keer. Hij kwam inmiddels ook al zes keer uit voor het Nederlands elftal.